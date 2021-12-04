Около 200 местных жителей в Выборге собрались на акции против строительства мусорообрабатывающего завода

В эту субботу, 4 декабря, на заправке у трассы «Скандинавия» под Выборгом состоялся народный сход против планов по строительству комплекса по обработке отходов из Петербурга на землях Островского карьера. Об этом сообщает 47news.
Как пишет издание, на акцию пришло около 200 местных жителей. На месте также оказались полицейские, которые предупредили, что лозунги кричать нежелательно. Участники собирали подписи против строительства комплекса по обработке, в который должны пойти отходы из Петербурга и Ленобласти. Мероприятие длилось около часа.
Протестующие считают, что под видом мусороперерабатывающего завода «в самом сердце Карельского перешейка» образуется свалка. По словам активиста Красимира Врански, в случае реализации проекта все стоки будут гнить в песчаном карьере, а любая протечка фильтрата приведет к отравлению воды реки Птичьей — тогда под угрозой окажутся озера Ильичевское, Длинное, Большое Симагинское, Рощинское и Финский завил, а также воды реки Сестры.
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