Комздрав заявил о выходе Петербурга на плато по заболеваемости коронавирусом

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Дмитрий Лисовец
Глава Комитета по здравоохранению Петербурга — о выходе на плато:
Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных [случаев], но и тех, которые дает Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю о том, что мы вышли на некое плато. Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон.
Последние недели мы видим темп первично вакцинированных примерно в 17 тысяч. Я понимаю, что две недели назад было 20 тысяч, но и 17 тысяч — это замечательный показатель, который позволяет нам говорить о том, что уверенно формируется достаточно быстрыми темпами необходимая иммунная прослойка.
По данным Лисовца, на сегодняшний день в Петербурге остаются свободными более 25% коек для пациентов с коронавирусом — это говорит о сокращении числа больных в стационарах города. За ноябрь количество мест в больницах уменьшилось с 9,4 до 7,9 тысячи, был закрыт один из корпусов временного госпиталя «Ленэкспо», в обычный режим работы переведен основной корпус Госпиталя для ветеранов войн.
«Если потребуются резервы коек, они в городе есть, кроме того, в декабре будет открыт новый корпус больницы Святого Георгия, который принесет нам дополнительные возможности», — резюмировал Лисовец.
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