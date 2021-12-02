Комздрав заявил о выходе Петербурга на плато по заболеваемости коронавирусом

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга — о выходе на плато:

Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных [случаев], но и тех, которые дает Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю о том, что мы вышли на некое плато. Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон.

Последние недели мы видим темп первично вакцинированных примерно в 17 тысяч. Я понимаю, что две недели назад было 20 тысяч, но и 17 тысяч — это замечательный показатель, который позволяет нам говорить о том, что уверенно формируется достаточно быстрыми темпами необходимая иммунная прослойка.