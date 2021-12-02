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Комздрав заявил о выходе Петербурга на плато по заболеваемости коронавирусом

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Shutterstock.com

Дмитрий Лисовец

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга — о выходе на плато:

Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных [случаев], но и тех, которые дает Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю о том, что мы вышли на некое плато. Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон.

Последние недели мы видим темп первично вакцинированных примерно в 17 тысяч. Я понимаю, что две недели назад было 20 тысяч, но и 17 тысяч — это замечательный показатель, который позволяет нам говорить о том, что уверенно формируется достаточно быстрыми темпами необходимая иммунная прослойка.

По данным Лисовца, на сегодняшний день в Петербурге остаются свободными более 25% коек для пациентов с коронавирусом — это говорит о сокращении числа больных в стационарах города. За ноябрь количество мест в больницах уменьшилось с 9,4 до 7,9 тысячи, был закрыт один из корпусов временного госпиталя «Ленэкспо», в обычный режим работы переведен основной корпус Госпиталя для ветеранов войн.

«Если потребуются резервы коек, они в городе есть, кроме того, в декабре будет открыт новый корпус больницы Святого Георгия, который принесет нам дополнительные возможности», — резюмировал Лисовец.

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