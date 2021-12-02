Первую ТЭЦ России и Петербурга превратят в музей

Как пишет «Деловой Петербург», проект реконструкции ПАО «ТГК-1» на набережной реки Фонтанки подготовило архитектурное бюро «Студия 44». Этим летом на участке уже прошли археологические изыскания — договор на них проектировщики заключили с ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Проект преобразования первой в России и Петербурге ТЭЦ стараются не афишировать. На самой теплоэлектроцентрали сообщили, что «вопрос рассматривается, но утвержденных планов нет», руководитель «Студии 44» Никита Явейн также отмечает, что детали обсуждать преждевременно.

Из 18 тысяч квадратных метров на участке лишь около 4,7 тысячи занято зданием-памятником — машинным залом с четырьмя дымовыми трубами. Это четырехэтажный корпус общей площадью 8,9 тысячи квадратных метров. Он был возведен по заказу бельгийского АО «Электрическое освещение Санкт-Петербурга» подрядчиком «Гуэ и Шмацер». Ток станция впервые дала в 1898 году.

Именно от данной ТЭЦ в 1920-х годах были протянуты первые в России теплотрассы — к Обуховской больнице, к баням в Казачьем переулке и к Павловским казармам на Марсовом поле.