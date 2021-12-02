Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурге, за три осенних месяца, с сентября по ноябрь, было рассмотрено 1 728 административных дел. Речь идет о статье 20.6.1 КоАП «нарушение правил поведения при угрозе ЧС» и части 2 статьи 6.3 КоАП «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По первой было рассмотрено в общей сложности 1 165 дел — из них 701 с назначением наказания, 70 прекращено, 277 возвращено составителям, 117 направлено по подведомственности. По второй 563 дел — из них 294 с назначением наказания, 154 прекращено, 100 возвращено составителям, 15 направлено по подведомственности.

Статья 20.6.1 КоАП «нарушение правил поведения при угрозе ЧС» влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч — для должностных, от 30 до 50 тысяч рублей — для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также от 100 до 300 тысяч — для юридических.

Часть 2 статьи 6.3 КоАП «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» подразумевает штраф от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, от 50 до 150 тысяч — для должностных лиц и ИП, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 3 месяца.