Вечером 30 ноября Петербург встал в 10-балльных пробках. Движение затруднено в центре, на Петроградской и Васильевском острове, а также на набережных города.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 18:50 «стоит» практически весь Московский, Литейный и Каменноостровский проспект, набережные Макарова, Синопская, Дворцовая, Пироговская, Выборгская и Обводного канала. В целом движение затруднено в Центральном районе, на Петроградской стороне и Васильевском острове.
По прогнозу сервиса, к 20:00 пробки в Петербурге достигнут семи баллов, к 21:00 — четырех. Свободное движение будет восстановлено к 22:00.
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