18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербург встал в 10-балльных пробках. Движение затруднено в центре, на Петроградской и Васильевском острове

Вечером 30 ноября Петербург встал в 10-балльных пробках. Движение затруднено в центре, на Петроградской и Васильевском острове, а также на набережных города.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 18:50 «стоит» практически весь Московский, Литейный и Каменноостровский проспект, набережные Макарова, Синопская, Дворцовая, Пироговская, Выборгская и Обводного канала. В целом движение затруднено в Центральном районе, на Петроградской стороне и Васильевском острове.

По прогнозу сервиса, к 20:00 пробки в Петербурге достигнут семи баллов, к 21:00 — четырех. Свободное движение будет восстановлено к 22:00.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: