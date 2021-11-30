По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 18:50 «стоит» практически весь Московский, Литейный и Каменноостровский проспект, набережные Макарова, Синопская, Дворцовая, Пироговская, Выборгская и Обводного канала. В целом движение затруднено в Центральном районе, на Петроградской стороне и Васильевском острове.

По прогнозу сервиса, к 20:00 пробки в Петербурге достигнут семи баллов, к 21:00 — четырех. Свободное движение будет восстановлено к 22:00.