Медведице Хаарчаане исполнилось 5 лет! Посмотрите, как ее поздравляют в Ленинградском зоопарке

Родился медвежонок в Якутии, в зоопарке Орто-Дойду. Ей дали необычное имя Хаарчаана, что в переводе с якутского значит «Снежинка». Зимой 2017 года, когда Хаарчаане, внучке легендарной медведицы Услады, исполнился годик, ее торжественно передали на попечение Ленинградского зоопарка. Как отмечают сотрудники зоопарка, с того момента и по сей день жители Якутии активно следят за взрослением своей любимицы — пишут письма, спрашивают о здоровье малышки, передают ей привет и даже приезжают навестить медведицу лично.

Снежинка с раннего детства проявила себя как жизнерадостная, бойкая и открытая к людям. Кипер Юлия, которая ухаживает за ней, отметила, что Хаарчаана — это бесконечно добрый, любящий медведь, и она доверяет тем, кого знает. «Если я предлагаю ей какой-то новый вид корма, то она пробует не раздумывая. Например, прошлым летом я предложила ей огурец. Сначала Хаарчаана продегустировала овощ и только потом начала думать, вкусно ей это или нет. Потому что животное знает, что ничего плохого я ей никогда не давала, а значит, мне можно доверять. Огурцы она так и не оценила, кстати», — говорит сотрудница зоопарка.

По словам работников зоопарка, которые ухаживают за медведицей, с возрастом она стала гораздо умнее и сообразительнее. Уже чуть меньше Снежинка играет с привычным игрушками, которые раньше обожала. Ее уже не удивишь простыми мячиками. Сотрудникам зоопарка приходится ухищряться, чтобы разнообразить жизнь хищнице — строить конструкции из коробок и многое другое. Также у Хаарчааны немного изменились вкусовые предпочтения: она полюбила свеклу, от которой отказывалась в раннем детстве. Как отмечают в зоопарке, это делает медведицу похожей на ее бабушку Усладу. «Дедушка Меньшиков и бабушка Услада были самыми лучшими медведями! Хаарчаана просто собрала в себе все самое лучшее от них», — резюмирует кипер зоопарка Юлия.

Напомним, осенью, когда сезон арбузов в самом разгаре, медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка прыгает в воду за сладким угощением. Для медведицы арбузы являются лакомством — она получает по штуке один-два раза в неделю. Хаарчаана с легкостью разламывает толстую кожуру, чтобы добраться до сладкой мякоти. Так зоопарк не только вносит разнообразие в рацион медведицы, но и обогащает среду ее обитания. А еще Хаарчаана просто обожает тыквы!