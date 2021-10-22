За что Хаарчаана любит осень? За тыквы! Посмотрите, как лакомится угощением медведица из Ленинградского зоопарка

Медведица Хаарчаана очень любит осень за сезон тыкв. Это ее любимое угощение — любимице петербуржцев и обитательнице Ленинградского зоопарка нравится поддевать их лапой, грызть, гонять по вольеру и возиться с ними в бассейне. Посмотрите, как она это делает!
Как рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка, Хаарчаане нравится поддевать тыквы лапой, грызть, гонять по вольеру и возиться с ними в бассейне. Работники зоопарка начиняют тыкву разными вкусностями — кусками мяса, свеклой, морковью — и бросают в воду, чтобы медведица начала нырять и быстро вылавливать все лакомые кусочки, которые пускаются наутек. Такую медвежью «пиньяту» Хаарчаана получает дважды в неделю.
Еще одним осенним развлечением для Хаарчааны становятся кучи опавших листьев — потому что «в них можно зарыться по самые уши, а еще они так забавно шуршат». Хаарчаана катается в ворохе листвы в своем внутреннем вольере: то сгребает все в одну сторону, то перетаскивает в другую.
«А самым приятным и необычным сюрпризом для главной хищницы зоопарка стала огромная порция желе из черноплодки! В ягодное пюре добавляется желатин из говяжьих костей, и полезный десерт готов. Сытой и довольной Хаарчаана провожает эту осень. Учитесь у наших питомцев брать от каждого сезона всё самое лучшее и важное, набираться впечатлений и запасать силы и здоровье на зиму. Ешьте побольше овощей и фруктов в преддверии холодов и пошуршите, наконец, опавшими листьями в хорошей компании!» — говорят в зоопарке.
Осенью, когда сезон арбузов в самом разгаре, медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка прыгает в воду за сладким угощением. Для медведицы арбузы являются лакомством — она получает по штуке один-два раза в неделю. Хаарчаана с легкостью разламывает толстую кожуру, чтобы добраться до сладкой мякоти. Так зоопарк не только вносит разнообразие в рацион медведицы, но и обогащает среду ее обитания.
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