За что Хаарчаана любит осень? За тыквы! Посмотрите, как лакомится угощением медведица из Ленинградского зоопарка

Как рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка, Хаарчаане нравится поддевать тыквы лапой, грызть, гонять по вольеру и возиться с ними в бассейне. Работники зоопарка начиняют тыкву разными вкусностями — кусками мяса, свеклой, морковью — и бросают в воду, чтобы медведица начала нырять и быстро вылавливать все лакомые кусочки, которые пускаются наутек. Такую медвежью «пиньяту» Хаарчаана получает дважды в неделю.

Еще одним осенним развлечением для Хаарчааны становятся кучи опавших листьев — потому что «в них можно зарыться по самые уши, а еще они так забавно шуршат». Хаарчаана катается в ворохе листвы в своем внутреннем вольере: то сгребает все в одну сторону, то перетаскивает в другую.

«А самым приятным и необычным сюрпризом для главной хищницы зоопарка стала огромная порция желе из черноплодки! В ягодное пюре добавляется желатин из говяжьих костей, и полезный десерт готов. Сытой и довольной Хаарчаана провожает эту осень. Учитесь у наших питомцев брать от каждого сезона всё самое лучшее и важное, набираться впечатлений и запасать силы и здоровье на зиму. Ешьте побольше овощей и фруктов в преддверии холодов и пошуршите, наконец, опавшими листьями в хорошей компании!» — говорят в зоопарке.