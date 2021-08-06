Время обеда! Посмотрите, как медведица Хаарчаана прыгает в воду за своей любимой свеклой в Ленинградском зоопарке

Хаарчаана ежедневно получает около двух килограммов своего самого любимого овоща и, как признаются сотрудники Ленинградского зоопарка, готова делать немыслимые и грациозные прыжки в воду за сладкой свеклой.

14 августа, в День Рождения Ленинградского зоопарка, Хаарчаана получит особое лакомство. Понаблюдать за вручением съедобного «подарка» посетители смогут в два часа дня.

«2 августа выпало рекордное количество осадков — 80% месячной нормы? Так август стал самым дождливым месяцем в 2021 году. Поэтому сейчас так важно ценить ясные и теплые деньки. Этому можно научиться у нашей северной медведицы Хаарчааны!» — советуют сотрудники зоопарка.

Вспоминаем самое милое видео прямиком из Ленинградского зоопарка — еще совсем юная Хаарчаана резвится с новыми игрушками в своем бассейне. Только посмотрите, как она бросает в воду желто-красный мячик и засовывает мордочку в голубую трубу. Настоящая артистка!