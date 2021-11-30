Чудеса на другом поле: «Первый канал» решил не продлевать договор на передачу «Поле чудес»

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Первого канала», телеканал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях. Вместо этого телеканал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу.

С января 2022 года в эфире «Первого канала» начнет выходить шоу «Наше Поле Чудес». Художественный руководитель и ведущий останется неизменным — Леонид Якубович. «Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — отметил он.

«Поле чудес» — одна из старейших в России программ, созданная Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. Более 30 лет эфирной жизни, более полутора тысяч выпусков. «Это давно уже не просто телепроект. И даже не одна из важных строчек в биографии канала. Это часть истории всей страны. Мы благодарны коллегам [телекомпании «ВИД»] за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — отметили в пресс-службе «Первого канала».