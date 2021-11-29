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На фабрике по производству медицинских масок в Ленобласти произошел пожар — второй за два года

Утром 29 ноября на фабрике по производству нетканых материалов и медицинских масок «Фанема» в поселке Коммунар произошел пожар. Это возгорание уже второе за все время пандемии. 

Главное управление МЧС по Ленинградской области

Сообщение о пожаре поступило в 06:34 29 ноября. На место происшествия выехали 24 человека и шесть единиц техники. К 07:37 возгорание на площади 2 тысячи квадратных метров было локализовано. Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Ленинградской области.

Фабрика «Фанема» занимается производством нетканых материалов и медицинских масок. Компания была создана в 1963 году как Антропшинская фабрика по переработке вторсырья на базе кожевенного завода. В настоящее время на фабрике работают 12 производственных линий различного назначения и около 200 человек.

Как пишет ТАСС, за последние два года фабрика «Фанема» горела уже дважды. Крупный пожар произошел на фабрике 5 мая 2020 года — площадь возгорания составила 1,1 тысячи квадратных метров, в результате чего обрушилась кровля. 21 марта 2021-го здесь также произошло возгорание двух рядом стоящих нежилых зданий на общей площади 750 квадратных метров.

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