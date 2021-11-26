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Завершилось благоустройство в Саду Дружбы на Литейном проспекте. Посмотрите, что изменилось

В Саду Дружбы на Литейном проспекте завершилось благоустройство. Здесь появился свой «фонтан цветов», выполненный из высаженных многолетних растений.

Mitzo / Shutterstock.com

Сад Дружбы на Литейном проспекте, фото 2019 года

В Саду Дружбы заменили старое оборудование, включая детскую площадку. Здесь появилась новая удобная уличная мебель и декинг — плиточные модули с деревянной поверхностью. Обновлены газоны и цветники. Кроме того, в саду теперь есть свой «фонтан цветов», выполненный из высаженных многолетних растений. Работы прошли в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь составила более 3 тысячи квадратных метров.

Сад Дружбы между домами №15 и 17 на Литейном проспекте был открыт в мае 2003 года в честь празднования трехсотлетия города как подарок от Шанхая, на его территории расположена «Стена девяти драконом», «Пагода дружбы», каменный мостик над небольшим искусственным водоемом с сооруженным при нем фонтаном и сакура, которая ежегодно радует горожан своим цветением.

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