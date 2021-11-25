«Санкт-Петербург: новая волна тепла. Сегодня, 25 ноября, на погоду Северной столицы окажет влияние атмосферный фронт, после чего регион будет ощущать воздействие теплого сектора циклона. Будет облачно, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дожди», — дал прогноз ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +3…+5 градусов, по области +1…+6. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 26 ноября, в Петербурге будет облачно. Ночью пройдет дождь, утром и днем небольшие, местами умеренные осадки — преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.

В субботу, 27 ноября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, день пройдет без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. В ночное время суток -4…-6 градусов, днем -1…-3. На дорогах образуется гололедица.