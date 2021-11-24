В Петербурге задержали бывшего банкира Александра Ебралидзе по делу о краже 3 млрд рублей из банка

Мужчину задержали на одной из улиц города. В квартирах предпринимателя и в офисах прошли обыски. Следователи также допрашивает бывших сотрудников Ебралидзе. Предполагается, что его задержание связано с делом о присвоении и растрате 3 млрд рублей.

«Фонтанка» предполагает, что за бизнесменом пришли из-за событий, которые произошли в 2016 году. Тогда из Констанс-банка, акционером которого являлся предприниматель, исчезли 3 млрд рублей. Позже Центробанк отозвал лицензию у финорганизации из-за недостаточной ликвидности.