«Кошкиспас» на день превратились в «Уткиспас» 🦆 Из-за первых заморозков птиц пришлось спасать из прудов Петербурга

О своем перевоплощении из «Кошкиспас» в «Уткиспас» «Собака.ru» рассказали волонтеры организации. В период заморозков они приняли от жителей Петербурга и Ленинградской области десятки вызовов на спасение диких и даже домашних уток.

«Похолодание привело к появлению льда на водоемах, для слабых или травмированных уток это опасно: они могут застрять в полынье, пристыть и просто замерзнуть. Но мы успели починить гидрокостюмы и были готовы открыть сезон», — говорит руководитель отряда добровольных спасателей «Кошкиспас» Татьяна Скородумова.

В Петергофе спасатели выловили белоснежную домашнюю утку, в Шуваловском парке селезень примерз ко льду, а в Металлострое ослабленная птица застряла в полынье. Всего удалось вызволить семь пернатых за два дня.

Но самым экстремальным, по словам спасателей, стал вылов хохлатой чернети со сломанным крылом из водоема на Крестовском острове. Первая заявка на отлов этой птицы поступила в «Кошкиспас» месяц назад, но до установления льда поймать ее не удавалось — несмотря на неоднократные попытки.

Под покровом ночи две спасательницы нырнули за чернетью в гидрокостюмах. Более получаса утка пыталась перехитрить их, но в итоге сдалась и выбралась на берег, где ее тут же накрыли сачком и погрузили в переноску.

«За судьбой этой утки следили многие, подкармливали ее, но нырок — юркая птица, с лодки поймать ее не вышло. Когда появился лед, нужно было действовать, так как птица теплолюбивая, и мы могли ее просто потерять», — отметила Скородумова.