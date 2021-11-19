В Смольном рассказали, в каком случае непривитых от COVID-19 сотрудников разрешено оставить на рабочем месте

«В настоящее время указано в методических рекомендациях, что повторная вакцинация осуществляется через полгода. Естественно, работодатель не имеет никакого права требовать от работника, чтобы тот вакцинировался раньше данного срока. Поэтому, естественно, если необходим, чтобы убедить работодателя, какой-то документ, то им может являться медотвод, который выдается врачебной комиссией», — сказал он.

Лисовец считает, что в таком случае, врачи не будут отказывать переболевшим в выдаче медотвода. «Никто из медицинских работников, уверен в этом, не будет поступать иначе. Он, естественно, будет руководствоваться инструкцией к лекарственному препарату и методическими рекомендациями», — отметил глава комитета.

Напомним, петербургским работодателям разрешили отстранять сотрудников от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 с 15 ноября. Основанием может послужить постановление главного санитарного врача города, рассказала заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Петербурге Марина Андреева. А еще Роструд разъяснил законность отстранения от работы непривитых от COVID-19 сотрудников. Рассказываем об этом.