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В Петербурге полицейские грубо заталкивали 14-летнюю школьницу в служебную машину

В Петербурге на Гражданском проспекте произошел инцидент со школьницей. Полицейские остановили 14-летнюю девочку, которая перешла дорогу в неположенном месте, а после попытались «запихнуть» ее в служебный автомобиль. Видео с грубым задержанием распространилось в интернете.

Как рассказала мама пострадавшего подростка, ее дочь с одноклассницей переходили дорогу не по «зебре». По ее словам, девочек остановили двое полицейских и потребовали проехать с ними в машине без отличительных знаков.

Женщина также сообщила, что во время задержания общалась с дочерью по телефону, советовала ей не садиться в неизвестную машину. В это же время прибыл папа одной из девочек. Также она отмечает, что врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи, семья написала заявление в прокуратуру.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что проводится проверка по факту жесткого задержания 14-летней школьницы полицейскими. В пресс-службе ведомства сообщили, что девочка отказалась показать паспорт и проехать в отдел для составления протокола, а также начала активно сопротивляться.

«На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, и они оба были доставлены в отдел полиции. В отделе было установлено, что девушка является несовершеннолетней и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило», — отмечают правоохранители.

Также делом заинтересовался аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Как пишет «Фонтанка», в рамках соглашения с МВД в ведомство направили обращение по поводу этого ролика.

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