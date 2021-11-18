Участники проекта «ПРОгород» проведут прогулку по Коломне и покажут, как изменился район силами его жителей

Еще в феврале 2020 года петербуржец попросил отремонтировать Коломенскую Венеру. В Смольном рассмотрели просьбу, однако расценили иначе, чем горожане — скульптуру назвали «бесхозяйным имуществом» и приговорили к демонтажу. В июне 2021 года по инициативе местных жителей скульптуру демонтировали, чтобы отправить на реставрацию. Также активистам удалось найти ее автора и узнать историю появления.

Венеру создал петербургский художник Борис Семенов, который таким образом хотел увековечить память своей матери. Сам он назвал памятник «Женщина блокады». Изначально статуя была обнаженной, моделью послужила скульптура из Эрмитажа, однако позже потом Венеру пришлось облачить в платье. До конца осени Коломенскую Венеру отреставрируют и установят на прежнее место в Дровяном переулке. Необходимые на восстановление достопримечательности 300 тысяч рублей собрали местные жители.