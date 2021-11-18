Участники проекта «ПРОгород» проведут прогулку по Коломне и покажут, как изменился район силами его жителей

Участники проекта «ПРОгород» проведут «ПРОгулку» по Петербургу. Ее тема на этот раз — добрососедское сообщество Коломны и то, как его участники меняют район к лучшему.
Участники проекта «ПРОгород»
О «Добрососедстве Коломны»:
В Коломне — историческом районе Петербурга — уже около года существует добрососедское сообщество. Местные жители благоустраивают район своими руками: высаживают деревья, занимаются раздельным сбором мусора, устанавливают скамеечки и урны. Одно из самых заметных достижений «Добрососедства Коломны» — спасение Коломенской Венеры. Скульптуре грозил снос, но активисты самостоятельно ее демонтировали и запустили краудфандинг на реставрацию. Участники сообщества признаются, что благодаря таким проектам могут почувствовать Петербург по-настоящему своим городом.
Прогулка состоится в воскресенье, 21 ноября, ее проведет член добрососедства и художник Евгения Исаева. Координатором выступит участник проекта «Друзья Карповки» и активист Ольга Мнишко. Начало в 14:00 в сквере Коломенской Верены в Дровяном переулке, 5. Регистрацию можно пройти по ссылке.
Еще в феврале 2020 года петербуржец попросил отремонтировать Коломенскую Венеру. В Смольном рассмотрели просьбу, однако расценили иначе, чем горожане — скульптуру назвали «бесхозяйным имуществом» и приговорили к демонтажу. В июне 2021 года по инициативе местных жителей скульптуру демонтировали, чтобы отправить на реставрацию. Также активистам удалось найти ее автора и узнать историю появления.
Венеру создал петербургский художник Борис Семенов, который таким образом хотел увековечить память своей матери. Сам он назвал памятник «Женщина блокады». Изначально статуя была обнаженной, моделью послужила скульптура из Эрмитажа, однако позже потом Венеру пришлось облачить в платье. До конца осени Коломенскую Венеру отреставрируют и установят на прежнее место в Дровяном переулке. Необходимые на восстановление достопримечательности 300 тысяч рублей собрали местные жители.
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