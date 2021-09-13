Коломенскую Венеру отреставрируют и вернут домой до конца осени. 300 тысяч на восстановление достопримечательности собрали местные жители

«Друзья, мы собрали 300 000 рублей на реставрацию Венеры Коломенской! Это значит, что уже этой осенью она возвратиться на свое место обновленной и посвежевшей. Спасибо огромное всем, кто помог собрать такую огромную сумму! В первую очередь художникам и деятелям Коломны, которые пожертвовали свои лоты на спасение Венеры. Ну и, конечно, всем, кто их покупал и просто донатил на реставрацию. Еще раз огромное спасибо, оставайтесь с нами, вместе мы поможем Коломне расцвести!» — поделились участники сообщества «Добрососедство Коломны».

Скульптура Венеры во дворе дома в Дровяном переулке, как считают местные жители, появилась более 50 лет назад, однако точная дата неизвестна. Скульптура постоянно меняется — ей раскрашивали глаза и волосы, надевали одежду и даже противогаз. Со временем к главной местной достопримечательности стали водить экскурсии.

Еще в феврале 2020 года петербуржец попросил отремонтировать Коломенскую Венеру. В Смольном рассмотрели просьбу, однако расценили иначе, чем горожане — скульптуру назвали «бесхозяйным имуществом» и приговорили к демонтажу. В июне 2021 года по инициативе местных жителей скульптуру демонтировали, чтобы отправить на реставрацию. Также активистам удалось найти ее автора и узнать историю появления. Венеру создал петербургский художник Борис Семенов, который таким образом хотел увековечить память своей матери. Сам он назвал памятник «Женщина блокады». Изначально статуя была обнаженной, моделью послужила скульптура из Эрмитажа, однако позже потом Коломенскую Венеру пришлось облачить в платье.