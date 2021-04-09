Петербуржец попросил отреставрировать коломенскую Венеру. В Смольном посчитали ее «бесхозяйным имуществом» и решили демонтировать

Жалобу на плохое состояние скульптуры коломенской Венеры в Дровяном переулке пользователь портала «Наш Санкт-Петербург» Андрей К. опубликовал еще в феврале 2020 года. «Неудовлетворительное состояние скульптуры. Повреждение лакокрасочного покрытия. Прошу сообщать запланированные сроки ремонта», — написал он, прикрепив фотографию с картонным сердцем и хештегом «Люблю все твои трещинки».

Спустя месяц, в марте 2020-го поступил промежуточный ответ от Комитета по благоустройству, в котором скульптуру назвал «бесхозяйным имуществом» и приговорили к демонтажу. «Работы по демонтажу включены в Перспективный план работ на 2021 год и будут выполнены при наличии бюджетного финансирования в срок до 25 сентября», — говорилось в ответе комитета. Позже срок исполнения был отодвинут на 28 сентября 2021 года.

Депутат муниципального образования «Коломна» Илья Киселев рассказал MR7.ru, что в ближайшее время напишет официальное обращение в Комитет по благоустройству и районную администрацию с просьбой взять скульптуру на баланс города. Он отметил, что работа по спасению Венеры должна «идти по всем фронтам» — в том числе и с помощью сбора подписей под петицией с требованием сохранить коломенскую Венеру.

Скульптура Венеры во дворе дома в Дровяном переулке, как считают местные жители, появилась более 50 лет назад, однако точная дата неизвестна. Скульптура постоянно меняется — ей раскрашивали глаза и волосы, надевали одежду и даже противогаз. Со временем к главной местной достопримечательности стали водить экскурсии.