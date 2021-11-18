Медицинские маски в России стали дешевле на 20%. Но все равно больше, чем до начала пандемии

По данным Росстата, с начала года средняя потребительская цена на медицинские маски сократилась почти на 20% — если в январе стоимость одного изделия составляла 11,94 рубля, то в октябре она упала до 9,75. Снижение цен подтверждают и крупные компании. Как пишут «Ведомости», на Wildberries за последние полтора года минимальная цена одноразовых масок сократилась на 31 рубль — до 2 рублей за одно изделие в наборе из 100 штук. В магазинах «Магнит» в январе маски продавались по 16,99 рубля за штуку, к началу ноября цены упали на 76,5% — до 3,99 рубля.

При этом закупочные цены на медицинские маски существенно не изменились. Само снижение розничной стоимости связывают прежде всего с изменением спроса. Так, максимальное падение стоимости средств индивидуальной защиты наблюдался в летний период — на 15% по сравнению с началом 2021 года. В числе других причин — расширение предложения. Если в первом квартале 2020 года в России, как и во всем мире наблюдался острый дефицит масок, то сейчас производство и импорт этой продукции выросли в несколько десятков раз.

Несмотря на падение цен на медицинские маски, их стоимость продолжает быть выше, чем до начала пандемии. В 2019 году одно такое средство индивидуальной защиты в рознице стоило около 50 копеек — таким образом, в октябре 2021-го изделие было дороже на 1800%, чем два года назад. Как считают эксперты, вернуться к этим цифрам не получится. Только транспортировка необходимого для производства масок сырья, которое в России не изготавливается, подорожало с 1 500-2 000 долларов за контейнер в 2019 году до 9 000 долларов в текущем.