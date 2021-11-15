Федор Болтин назначен исполняющим обязанности главы Комитета по культуре Петербурга

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства. Он заменит на посту Константина Сухенко.
Федор Болтин
Должность председателя Комитета по культуре Петербурга освободилась после того, как Сухенко был назначен представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании. Он возглавлял комитет с 2015 года.
Федор Болтин окончил факультет международных отношений СПбГУ. В 2007 году начал работать в Комитет по внешним связям — курировал направления сотрудничества с зарубежными городами и регионами, международными организациями, реализацию программы «Соотечественники». В 2012 году стал советником вице-губернатора — курировал работу Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. С 2014 году Болтин занимал пост заместителя председателя Комитета по культуре Петербурга, с 2021-го — первого заместителя председателя. Курировал вопросы организации общегородских мероприятий, а также отдел культурно-исторического наследия.
Константин Сухенко окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени Жданова, затем — Северо-Западную академию госслужбы. До 1990 года работал корреспондентом газеты «Светлана» одноименного Ленинградского объединения электронного приборостроения, затем замредактора газеты «Выборгская сторона», главредом газеты «Реклама-Шанс» и гендиректором издательского дома «Шанс». С 1999 года занимал пост замглавы фонда федеральных и региональных программ при Смольном, был помощником депутатов Заксобрания и Госдумы. С ноября 2000 года Сухенко стал депутатом городского парламента, затем переизбирался во второй, третий и четвертый созывы. С 2015 года возглавлял Комитет по культуре Петербурга.
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