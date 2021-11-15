Федор Болтин назначен исполняющим обязанности главы Комитета по культуре Петербурга

Должность председателя Комитета по культуре Петербурга освободилась после того, как Сухенко был назначен представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании. Он возглавлял комитет с 2015 года.

Федор Болтин окончил факультет международных отношений СПбГУ. В 2007 году начал работать в Комитет по внешним связям — курировал направления сотрудничества с зарубежными городами и регионами, международными организациями, реализацию программы «Соотечественники». В 2012 году стал советником вице-губернатора — курировал работу Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. С 2014 году Болтин занимал пост заместителя председателя Комитета по культуре Петербурга, с 2021-го — первого заместителя председателя. Курировал вопросы организации общегородских мероприятий, а также отдел культурно-исторического наследия.

Константин Сухенко окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени Жданова, затем — Северо-Западную академию госслужбы. До 1990 года работал корреспондентом газеты «Светлана» одноименного Ленинградского объединения электронного приборостроения, затем замредактора газеты «Выборгская сторона», главредом газеты «Реклама-Шанс» и гендиректором издательского дома «Шанс». С 1999 года занимал пост замглавы фонда федеральных и региональных программ при Смольном, был помощником депутатов Заксобрания и Госдумы. С ноября 2000 года Сухенко стал депутатом городского парламента, затем переизбирался во второй, третий и четвертый созывы. С 2015 года возглавлял Комитет по культуре Петербурга.