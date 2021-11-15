Сухо и прохладно. Синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием антициклона, уходящего в центральную часть Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без осадков, а температура воздуха окажется немного ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит 0…+2 градуса, по области -2…+3. Ветер ожидается северо-западный, с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 774 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 16 ноября, ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +2…+4. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В среду, 17 ноября, в Петербурге ночью местами пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.