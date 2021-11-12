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Вечером на Петербург с неба упал неопознанный объект. Что это было? Никто не знает — но есть видео

В минувший четверг с неба на Петербург упал неопознанный объект. Что это было — точно никто не знает: по некоторым данным, вспышка, озарившая вечернее небо, была от метеора. «Лахта Центр» успел запечатлеть момент падения — показываем, как это было.

«Что это было? Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы в «‎Лахта Центре» не специалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съемки с самой высокой точки города. И да, мы их видели. Отправим видео экспертам и делимся с вами», — поделились в социальных сетях здания.

«Я видела и тоже не поняла! Слишком ярко, как Северное сияние, только шарик!», «Интересно экспертное мнение», — комментируют петербуржцы.

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