В минувший четверг с неба на Петербург упал неопознанный объект. Что это было — точно никто не знает: по некоторым данным, вспышка, озарившая вечернее небо, была от метеора. «Лахта Центр» успел запечатлеть момент падения — показываем, как это было.
«Что это было? Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы в «Лахта Центре» не специалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съемки с самой высокой точки города. И да, мы их видели. Отправим видео экспертам и делимся с вами», — поделились в социальных сетях здания.
«Я видела и тоже не поняла! Слишком ярко, как Северное сияние, только шарик!», «Интересно экспертное мнение», — комментируют петербуржцы.
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