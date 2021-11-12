«Что это было? Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы в «‎Лахта Центре» не специалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съемки с самой высокой точки города. И да, мы их видели. Отправим видео экспертам и делимся с вами», — поделились в социальных сетях здания.

«Я видела и тоже не поняла! Слишком ярко, как Северное сияние, только шарик!», «Интересно экспертное мнение», — комментируют петербуржцы.