«Этот год не смог компенсировать минус прошлого»: как петербургские судовладельцы пережили навигацию 2021

На разных скоростях

Крупные судовладельцы, опрошенные редакцией, также отметили улучшения. Так, по словам Андрея Кузнецова, генерального директора ГК «Астра Марин», количество пассажиров на теплоходах компании выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. «Если сравнивать итоги завершившегося сезона с 2019 годом, то здесь мы остались на прежнем уровне, — сказал он. — И это довольно успешный результат, так как в 2021 году действовали ограничения по заполняемости судов в 50% от общего количества мест. 2019 год, наоборот, пока был последним, когда можно было продавать 100% билетов».

«Сезон мы закончили в плюсе, однако этот год не смог компенсировать минус прошлого сезона».

Гендиректор «Нева Тревел» Юрий Набатов в свою очередь осторожнее прокомментировал итоги сезона. «Само собой было гораздо лучше, чем в 2020 году, потому что тогда навигация началась только в июле, — отметил он, — если сравнивать с навигацией 2019 года, то сейчас не было иностранных туристов и большого количества корпоративных мероприятий на теплоходах. Это частично было скомпенсировано повышенным спросом со стороны внутреннего туризма. В результате сезон мы закончили в плюсе, однако этот год не смог компенсировать минус прошлого сезона».

Небольшие игроки оценивают навигацию куда пессимистичнее. «Не особо удачный сезон, похуже, чем 2020 год, — сказал Сергей Иванов, владеющий одним судном — тогда никого не выпускали [из страны] и все катались. Сейчас все накатались и разъехались [по другим странам]». С этой оценкой согласен и другой судовладелец, Александр, у которого в собственности также один теплоход: «[Билетов продали] меньше, чем в 2019-м, и, думаю, меньше, чем в 2020-м. В минус выходим. Все коллеги жаловались, что в этом году заработков совсем мало», — заключил он.