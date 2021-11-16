«Этот год не смог компенсировать минус прошлого»: как петербургские судовладельцы пережили навигацию 2021

В Петербурге закрылась навигация. Если посмотреть на официальные цифры, то для владельцев прогулочных теплоходов она оказалась значительно удачнее прошлогодней: работало больше причалов, к ним чаще подходили экскурсионные суда. Однако бизнес куда осторожнее оценивает итоги года, некоторые операторы даже говорят, что 2021 год был для них тяжелее 2020-го. Почему? Рассказываем в нашем материале.
Утром 8 ноября в Петербурге формально закончилась навигация. Самый петербургский бизнес — экскурсии по рекам и каналам — официально ушел на каникулы до следующего года. Теперь власти и предприниматели подводят итоги минувшего сезона, которые, на первый взгляд, выглядят очень позитивно. Особенно в сравнении с 2020 годом.
«[За период навигации] к городским причалам общего пользования осуществлено 30 163 подхода и 506 стоянки. В навигационный период 2020 года, осуществлено 12 613 подходов и 205 стоянок, — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга, — по предварительной информации, предоставленной членами Ассоциации владельцев пассажирских судов, количество пассажиров, перевезенных за период навигации 2021 года скоростными судами (маршруты на Петергоф и Кронштадт) составило около 700 тысяч человек».
На разных скоростях
Крупные судовладельцы, опрошенные редакцией, также отметили улучшения. Так, по словам Андрея Кузнецова, генерального директора ГК «Астра Марин», количество пассажиров на теплоходах компании выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. «Если сравнивать итоги завершившегося сезона с 2019 годом, то здесь мы остались на прежнем уровне, — сказал он. — И это довольно успешный результат, так как в 2021 году действовали ограничения по заполняемости судов в 50% от общего количества мест. 2019 год, наоборот, пока был последним, когда можно было продавать 100% билетов».
Гендиректор «Нева Тревел» Юрий Набатов в свою очередь осторожнее прокомментировал итоги сезона. «Само собой было гораздо лучше, чем в 2020 году, потому что тогда навигация началась только в июле, — отметил он, — если сравнивать с навигацией 2019 года, то сейчас не было иностранных туристов и большого количества корпоративных мероприятий на теплоходах. Это частично было скомпенсировано повышенным спросом со стороны внутреннего туризма. В результате сезон мы закончили в плюсе, однако этот год не смог компенсировать минус прошлого сезона».
Небольшие игроки оценивают навигацию куда пессимистичнее. «Не особо удачный сезон, похуже, чем 2020 год, — сказал Сергей Иванов, владеющий одним судном — тогда никого не выпускали [из страны] и все катались. Сейчас все накатались и разъехались [по другим странам]». С этой оценкой согласен и другой судовладелец, Александр, у которого в собственности также один теплоход: «[Билетов продали] меньше, чем в 2019-м, и, думаю, меньше, чем в 2020-м. В минус выходим. Все коллеги жаловались, что в этом году заработков совсем мало», — заключил он.
Влияние «Невского маршрута»
Самым громким событием навигации 2020 года стало открытие нового бюджетного кругового маршрута по Неве, организованного властями города и Ассоциацией владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга. На нем работали сразу несколько компаний. Стоимость для пассажиров составляла 700 рублей за весь путь и 100 — за путешествие между двумя причалами.
«В период функционирования маршрута (с 07.08.2021 по 19.09.2021 г.) было реализовано 2 809 билетов, 690 из которых пассажиры использовали для поездки по маршруту целиком, остальные 2119 — для поездок «по отрезкам». Ежедневно выполнялось 18 полных круговых рейсов [...] Всего, с учетом вышеописанных отмен было выполнено 723 полных круговых рейсов», — сообщили редакции в Комтрансе, добавив, что вопросы, касающиеся рентабельности, целесообразности, протяженности и графика работы маршрута в 2022 году будут обсуждаться в конце этого года.
В компании «Нева Тревел», работавшей на маршруте, сообщили, что его запуск стал экспериментом взаимодействия города и бизнеса, который оказался успешным с точки зрения организации работы. Однако новинка не показала серьезного финансового результата. «На сегодняшний день уже работающие много лет коммерческие маршруты гораздо более эффективны чем "Невский". Однако для любого нового продукта нужен длительный период и зачастую это даже не одна навигация, чтобы его раскрутить, чтобы он набрал обороты, люди о нем узнали, приходили на него целенаправленно», — сказал гендиректор компании Юрий Набатов.
Пока же все опрошенные компании согласны, что новый маршрут, несмотря на привлекательную цену, не оттянул существенного количества туристов на себя. Перевозчики, которые не работали на нем, почти не заметили его появления. «Введение "Невского маршрута" никак не сказалось на рынке. Пока это проводилось в тестовом формате, из-за чего многие люди даже не узнали о такой услуге. Только после сезона в следующем году можно будет сделать какие-то выводы», — рассказал Юрий Дука, генеральный директор сервиса Nevatrip.
Шахматная рассадка
А вот влияние продолжающейся пандемии на отрасль не заметить было невозможно. Несмотря на то, что навигация в этом году началась в срок, ограничения по-прежнему серьезно сказывались. «У нас шахматная рассадка, а это — 50-70 процентов загрузки теплохода, — отметил директор судоходной компании «Самсон» Дмитрий Санг. — Так как поток туристов волнообразный — то густо, то пусто — в пиковые моменты мы их не можем перевести [...] как и другие компании, мы начали компоновать рейсы на определенное время, привлекая туристов из разных источников, чтобы рейс был не убыточным».
Также проблемы бизнесу доставила неопределенность пандемийного года и непредсказуемость ограничений. «Большинство проблем было связано с потерей прибыли от событийных прогулок, — добавил Юрий Дука из Nevatrip, — из-за ограничений, о которых сообщали в последний момент, было очень много возвратов [билетов]. Петербург славится организацией масштабных событий, из-за чего этот год можно считать самым неудачным с точки зрения проведения прогулок, приуроченных к праздникам. В том числе из-за такой неизвестности много туристов не посетило Петербург и повлияло на рынок. Хотя спрос был».
В этих условиях, отметил председатель Совета Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга Александр Камелин, представителям отрасли, в особенности небольшим не помешала бы помощь от властей. «Хотелось бы чтобы в некотором плане компенсировали [потери], — сказал он, — тот факт, что отложили уплату налогов — это хорошо, но их все равно придется платить. Поэтому хотелось бы еще каких-то шагов. Конечно, не помешала бы помощь со стороны городских властей в строительстве и обновлении флота. У нас устаревшие уже суда, к сожалению. Можно было бы отдать новые суда в лизинг, а потом передать судовладельцам по остаточной стоимости».
Однако были сегменты, которым пандемия не помешала. К примеру выросла популярность теплоходов-ресторанов, уверяют в «Астра Марин». «По сравнению с 2019 годом количество пассажиров на этих судах выросло на 30% (и это при допустимой вместимости в 50%!), — отметил гендиректор Андрей Кузнецов. — Жителям и гостям города стал интересен такой формат прогулок по Неве, благодаря которому есть возможность совместить прогулку по вечернему Петербургу с ужином на борту теплохода».
Досрочный финал
Четвертая волна заболеваемости коронавирусом сказалась на завершении навигации. Хотя формально сезон закончился 8 ноября, фактически работа экскурсионных трамвайчиков завершилась на полторы недели раньше. С 30 октября по 7 ноября в течение нерабочих дней функционирование водного транспорта в городе было приостановлено. Это вызвало неоднозначную реакцию бизнеса. «Мы до сих пор недоумеваем, почему на экскурсионных автобусах ездить можно, а на экскурсионных теплоходах на ноябрьские праздники нельзя», — отметил Юрий Набатов из «Нева Тревел Компани».
«Безусловно, многие компании, и наша в частности, простояли весь дождливый октябрь, ожидая ноябрьских праздников. И они действительно порадовали нас теплой погодой. Но в связи с запретом навигации в этот период, завершение сезона оказалось для нас в целом не очень удачным», — добавил руководитель «Самсона» Дмитрий Санг.
Однако в других компаниях потерю первой декады ноября не посчитали большой проблемой. «Сильных потерь в этот период для нашего сервиса не было. После ограничений теплоходным компаниям уже не было смысла возобновлять навигацию», — рассказал Юрий Дука, возглавляющий Nevatrip.
Не сильно сказался локдаун и на хозяевах отдельных теплоходов. «[Запрет на работу в начале ноябре] никак по мне лично не ударил, мы перестали работать еще в сентября месяце. Погода [плохая], заказов нету и смысла никакого нет платить аренду», — сказал судовладелец Сергей Иванов.
Неопределенное будущее
Перспективы на следующий сезон напрямую связаны для судовладельцев с результатами борьбы против коронавируса. Как отметил Андрей Кузнецов из «Астра Марин» отрасль ждет от следующей навигации «стабильного пассажиропотока, снятия ограничений по заполняемости, хорошей погоды, возвращения иностранного туриста».
Впрочем, пандемия — не единственный фактор, вносящий неопределенность. Многие компании жалуются на то, что испытывают сложности в продлении договоров аренды причалов. «На сегодняшний день ФАС перестала одобрять нам аренду на три года [как раньше, — прим ред.], и в данный момент в судах бумаги приблизительно на 20 адресов (не только наших, но и других членов Ассоциации владельцев пассажирских судов), на которых закончились договоры аренды, — объяснил Дмитрий Санг из «Самсона». — А ведь и остальные договоры будут последовательно заканчиваться, и на сегодняшний день не существует ни одного механизма пролонгации этих договоров».
Аналогичные вопросы поднимали в беседе с редакцией и другие крупные компании. С другой стороны, владельцы отдельных судов, напротив, жалуются на недоступность наиболее привлекательных стоянок. «Все причалы, которые там, где народ гуляет, заняты, проблематично работать», — посетовал в разговоре с редакцией владелец прогулочного судна Александр. Редакция не смогла дозвониться до пресс-службы УФАС и направила туда письменный запрос. В ответе на него пресс-служба управления антимонопольной службы сообщила, что заключения договоров на аренду участков набережных (в том числе и на новый срок) должны проводиться на конкурсной основе.
«Учитывая, что на сегодняшний день навигация для маломерных судов в Санкт-Петербурге завершена, то проведение аукционов на право аренды в отношении участков набережных в межнавигационный период позволит судоходным компаниям к началу нового сезона заключить договоры, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности», — объяснили свою позицию в ведомстве.
Впрочем, несмотря на все сложности, никто из собеседников редакции не сообщил о намерении отказаться от участия в навигации следующего года. Крупные и малые игроки намерены весной вновь выйти на маршруты и смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. «Если в следующем сезоне ситуация будет развиваться в том же режиме, что и сейчас, то мы надеемся на восстановление отрасли в прежних параметрах, — высказал предположение председатель Совета Ассоциации владельцев маломерных судов Александр Камелин, — Главное, чтобы было больше привитых людей, появилось лекарство от этого ковида, чтобы было меньше ограничений и тогда отрасль потихоньку восстановится».
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