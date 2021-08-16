Эксперимент редакции: как работают водные городские трамвайчики «Невский маршрут»

В первой половине августа на Неве запустили новый кольцевой маршрут. Он связал шесть самых популярных причалов Санкт-Петербурга, расположенных у Кунсткамеры, Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Летнего сада, Финляндского вокзала и Домика Петра I. Причем билеты можно взять как на полный круг, так и на путешествие между двумя-тремя остановками. Работают трамвайчики ежедневно, с 11 до 19 часов. Сотрудник редакции «Собака.ru» опробовал новый круиз и попытался понять, сможет ли тот стать новым городским транспортом или останется только более экономичным вариантом для туристов. А также дал несколько советов, для тех, кто хочет прокатиться по «Невскому маршруту».
Всем, кто хочет бюджетно прокатиться по Неве, стоит быть внимательными. Так, на Университетской и Адмиралтейской набережных, есть несколько причалов, и разобраться, где именно садиться на правильный трамвайчик, не так просто. Следует смотреть на сами суда — на нужных будет флаг «Невского маршрута». Свое путешествие я решил начать на Васильевском острове.
Еще одна вещь, о которой важно помнить — билеты на остановках продаются только за наличные. Полный круг, который займет около полутора часов, стоит 700 рублей (для детей и льготников — 600). Поездка между двумя причалами обойдется в 100 рублей, путешествие с двумя остановками — в 200.
Перегон между Кунсткамерой и Адмиралтейством совсем короткий — трамвайчик за несколько минут пересекает Неву. Брать билет только на этот участок не имеет смысла. Пассажиров на борту пока немного — человек семь, считая меня. Следующая остановка — Мытнинская набережная, откуда легко попасть в Петропавловскую крепость, Артиллерийский музей или Ленинградский зоопарк.
Выбирая «Невский маршрут», надо учитывать, что его обслуживает шесть разных операторов, и конструкция у их судов может чуть-чуть отличаться. Все трамвайчики однопалубные, но где-то почти все места находятся под крышей, а где-то — наоборот. Мне достается открытый вариант, над входом в небольшой салон висит объявление: «плед — 300 рублей». Впрочем, если было бы желание, можно попробовать подождать другое судно, заявленный интервал движения — полчаса. Или заранее подумать о теплой одежде.
На Мытнинской заходят еще несколько человек. Через пару минут начинается сильный дождь, который загоняет всех во внутреннее помещение в носу трамвайчика. Здесь, помимо крыши над головой, есть туалет и небольшой бар, где можно взять кофе или чай. Американо обойдется в 150 рублей, капучино — в 200. Также можно послушать аудиогид, хотя на нашем судне первые пару остановок он работал со сбоями.
В салоне разговариваем с петербуржцем Владимиром. Он объясняет, что услышал о новом маршруте по радио, решил в выходной прокатиться с семьей. «Взял две остановки, решил сыну показать город с воды, — говорит он, — цена больно хорошая. Обычно 1000 рублей».
Пройдя по Кронверкскому проливу, возвращаемся в Неву, проплываем под Троицким мостом и выходим к Летнему саду. Там на борт заходит два человека. «Гуляли у Летнего сада, — объясняет одна из них, петербурженка Ксения, — пошел дождь, и решили быстро добраться до метро Площадь Ленина».
Пожалуй, маршруты от Петропавловки к Летнему саду и от Летнего сада к Финляндскому вокзалу — действительно самые привлекательные с транспортной точки зрения. Передвигаться на автобусах или трамваях между этими точками либо вообще невозможно без пересадок, либо много дольше, чем по воде.
К тому времени, как наш кораблик отправляется в обратный путь, дождь заканчивается. Экипаж можно попросить протереть открытые скамейки и вернуться наверх, чтобы посмотреть, как судно проходит под Литейным мостом и идет мимо «Авроры». Затем трамвайчик отправляется к домику Петра I и возвращается к Летнему саду, откуда его путь лежит назад к Кунсткамере. Последний участок — еще один хороший транспортный вариант, для тех, кто решил быстро и за 100 рублей добраться от Марсова поля на Васильевский остров. Кроме того, это идеальный выбор для экономных туристов, которые хотят пройти по самой длинной части «Невского маршрута» мимо главных достопримечательностей города, таких как Петропавловская крепость, Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова и Дворцовый мост. Главное убедиться, что трамвайчик именно возвращается к Кунсткамере, а не идет к Финляндскому вокзалу.
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