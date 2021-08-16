Эксперимент редакции: как работают водные городские трамвайчики «Невский маршрут»

Всем, кто хочет бюджетно прокатиться по Неве, стоит быть внимательными. Так, на Университетской и Адмиралтейской набережных, есть несколько причалов, и разобраться, где именно садиться на правильный трамвайчик, не так просто. Следует смотреть на сами суда — на нужных будет флаг «Невского маршрута». Свое путешествие я решил начать на Васильевском острове.

Еще одна вещь, о которой важно помнить — билеты на остановках продаются только за наличные. Полный круг, который займет около полутора часов, стоит 700 рублей (для детей и льготников — 600). Поездка между двумя причалами обойдется в 100 рублей, путешествие с двумя остановками — в 200.

Перегон между Кунсткамерой и Адмиралтейством совсем короткий — трамвайчик за несколько минут пересекает Неву. Брать билет только на этот участок не имеет смысла. Пассажиров на борту пока немного — человек семь, считая меня. Следующая остановка — Мытнинская набережная, откуда легко попасть в Петропавловскую крепость, Артиллерийский музей или Ленинградский зоопарк.