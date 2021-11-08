Согласно распоряжению Комитета по транспорту «О закрытии водных путей Санкт-Петербурга для движения судов и водных объектов для плавания на маломерных судах», навигация в городе прекратилась с сегодняшнего дня, 8 ноября. В транспортной полиции напомнили о закрытии навигации судоводителям. В ведомстве подчеркнули, что в период закрытия водных объектов запрещено плавание на маломерных судах.

«Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьями 43-2, 43-3 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей», — отметили в транспортной полиции.

Несмотря на завершение навигации, мосты в Петербурге продолжат разводить. В ночь на вторник, 9 ноября, переправы по Неве и Большой Неве будут подняты по графику. Все, кроме Биржевого моста, который закрыт на капитальный ремонт. Ограничения на движение по мосту продлятся до ноября 2022 года, а сами работы продолжатся и далее. Напоминаем обо всех изменениях — от ограничения проезда по набережным до изменения маршрутов общественного транспорта.