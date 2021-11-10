Фонд «Петербург Достоевского» выкупил вторую квартиру для расширения музея писателя в Кузнечном переулке

Как рассказали «Собака.ru» члены фонда «Петербург Достоевского», квартира №39 вместе с приобретенной еще в 2018 году квартирой №36 будут переданы музею для расширения его площадей. Однако перевести выкупленные квартиры в нежилой фонд не позволяет российское законодательство — сделать это невозможно, так как в доме еще остаются жилые пространства.

Сейчас фонд ведет работу по выкупу последней коммунальной квартиры. Члены «Петербурга Достоевского» отмечают, что даже это «не отменяет главного — строительства нового здания музея». Фонд все еще находится в ожидании необходимого для реализации проекта постановления о выделении земельного участка со стороны администрации.

«Мы активно занимаемся расселением квартир для расширения крайне стесненных условий музея, но пока так и не смогли приступить к нашей основной цели — строительству нового культурного центра Петербурга. Создание общественного пространства в новом здании позволит музею развиваться в соответствии с требованиями времени и стратегией развития музеев России, при этом полностью сохранив свою историческую уникальность», — отметил учредитель фонда, заслуженный архитектор России Евгений Герасимов.