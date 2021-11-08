Как рассказал «Бумаге» ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, в ближайшее время регион ожидает «активное вторжение холодного арктического воздуха» — дожди, которые идут сейчас в Петербурге, перейдут сначала в мокрый, а потом и обычный снег. «Это будет первое вторжение зимы на территорию северо-западных областей Европейской России. Ближайшая ночь будет самой холодной с начала осени», — отметил синоптик.

«Температура воздуха [8 ноября] будет постепенно понижаться в течение дня, ближе к вечеру она опустится к нулевой отметке. К утру следующего дня [9 ноября] температура будет уверенно отрицательная и составит от -2 до -4 градусов. К тому времени осадки прекратятся и образуется гололедица. Она может быть везде. Осадки в смешанной фазе довольно жидкие, земля кое-где еще теплая, местами мокрый снег сможет сформировать временный снежный покров, который с нижней стороны может быть очень мокрым. К утру будет -3 градуса, и все однозначно начнет замерзать», — дал прогноз Леус.

Переход к настоящей зиме в Петербурге может случиться 15-16 ноября — поэтому похолодание, прогнозируемое в ближайшие дни, Леус не стал называть «началом метеорологической зимы». «Похолодание, которое мы ожидаем завтра-послезавтра, на короткое время, особенно во вторник, опустит среднесуточную температуру ниже нулевой отметки. Начало следующего холодного вторжения придется на воскресенье, и вот оно будет уже и более сильным, и более длительным. Посмотрим, насколько оно затянется», — резюмировал он.