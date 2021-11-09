«С начала 2021 года, когда появились первые партии вакцин и началась массовая вакцинация, я ждал, когда привезут именно чумаковскую вакцину [«КовиВак»]. Ее в Свердловскую область привезли в ограниченном количестве, распределили по больницам и кое-где слили «в народ», что пошло против планов чиновников», — приводит URA.RU слова «одного из источников из числа знаменитых чиновников».

Как считают эксперты, популярность вакцины от коронавируса «КовиВак» среди чиновников связана не столько с научными данными, сколько с предположениями и теориями. По словам инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, есть данные о том, что «КовиВак» переносится легче массового «Спутника V». «В связи с тем, что необходимо получить QR-коды, поставить прививку, люди ищут вакцину, которая переносится легче», — предположил он.

С Тимаковым согласен руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. «У "Спутника V" есть такие неприятные вещи, которых у "битой" вакцины меньше. "КовиВак" — высокоочищенный препарат. И люди гоняются за тем, что легче переносится», — заявил он. Вторая причина, по мнению Чепурнова, в дефиците, который подогревает интерес к вакцине.