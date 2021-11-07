Мокрый снег и сильный ветер: МЧС предупредил об ухудшении погоды в начале рабочей недели

Согласно данным МЧС, завтра в городе будет идти дождь, местами с мокрым снегом. Скорость восточного и северо-восточного ветра достигнет 15 м/с. Из прогноза синоптиков следует, что 8 ноября температура воздуха составит +3 градуса, а ночью похолодает до –2.

Во вторник, 9 ноября, днем ожидается до +2 градусов, ветер будет умеренным. На дорогах местами может образоваться гололедица. Атмосферное давление будет повышаться. В среду обещают местами умеренный дождь, возможны и осадки с мокрым снегом. Днем порывы ветра могут усилиться. На дорогах ночью также образуется гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

