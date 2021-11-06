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В Петербурге полиция жестко разогнала защитников стрит-арта с портретом Игоря Талькова

В Петербурге полиция жестко разогнала защитников граффити с изображением рок-музыканта Игоря Талькова. Об этом в Twitter сообщила Ксения Шкода, свидетельница конфликта.

В минувший четверг, 4 ноября, в сквере на Литейном проспекте, где находится мурал Талькова, собрались его сын Игорь Тальков-младший и поклонники музыканта. Они хотели почтить память погибшего, а также выразить несогласие с планами коммунальных служб закрасить граффити.

По словам Ксении, участники акции вели себя спокойно и просто пели песни, когда к ним подошли полицейские. Защитников мурала разогнали с применением силы и газового баллончика. На видео, которым поделилась Шкода, можно заметить, как полицейский бьет по ногам одного из мужчин, после чего распыляет газовый баллон прямо в лицо.

Игорь Тальков был застрелен в 1991 году перед началом его концерта в петербургском Дворце спорт «Юбилейный». 4 ноября 2021 года ему могло исполниться 65 лет.

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