МЧС предупреждает: в Петербурге усилится ветер, Ленобласть окутает туман

Об ухудшении погоды предупреждает Главное управление МЧС России по Петербургу, ссылаясь на прогноз синоптиков. Сегодня, 3 ноября, начиная с 11-14 часов на высоте 25 метров ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 12-14 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона, закрыть окна. Машину поставить в гараж, а при отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Пока в Петербурге усиливается ветер, Ленинградскую область окутал туман. В ночь на вторник видимость составляла 500 метров и менее. МЧС предупреждают о повышении вероятности ДТП, происшествий на акваториях, а также аварий на железнодорожном и авиатранспорте.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 3 ноября, днем местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха составит +7…+9. Атмосферное давление будет понижаться.

В четверг, 4 ноября, в Петербурге пройдет небольшой дождь, днем преимущественно в первой половине дня. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем расти.

В пятницу, 5 ноября, в Петербурге также дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный. В ночное время суток +5…+7 градусов, днем +8…+10. Атмосферное давление будет понижаться.