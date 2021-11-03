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На Урале обстреляли из ружья больницу и машину врача реанимации. Стрельбу мог открыть родственник умершего от COVID-19 пациента

В городе Асбест Свердловской области обстреляли из ружья коронавирусную больницу и машину врача реанимации. Предположительно, стрельбу мог открыть родственник умершего от COVID-19 пациента.

Фото: Shutterstock.com

 

Как сообщает Е1.RU со ссылкой на источник, инцидент произошел вечером 2 октября. Неизвестный стрелял из ружья по зданию инфекционного отделения асбестовской больницы №1. «Одна из пуль попала в кислородную разводку, если бы пробило, мог бы случиться взрыв», — приводит «Типичный Екатеринбург» слова свидетеля. 

Также стреляли по машине врача-реаниматолога, который работает в коронавирусной реанимации. Мужчина не пострадал. По предварительным данным, стрельба может быть вызвана желанием отомстить за умершего от COVID-19 родственника. Точные причины уточняются.

«По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные», — приводит ТАСС слова начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

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