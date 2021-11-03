Как сообщает Е1.RU со ссылкой на источник, инцидент произошел вечером 2 октября. Неизвестный стрелял из ружья по зданию инфекционного отделения асбестовской больницы №1. «Одна из пуль попала в кислородную разводку, если бы пробило, мог бы случиться взрыв», — приводит «Типичный Екатеринбург» слова свидетеля.

Также стреляли по машине врача-реаниматолога, который работает в коронавирусной реанимации. Мужчина не пострадал. По предварительным данным, стрельба может быть вызвана желанием отомстить за умершего от COVID-19 родственника. Точные причины уточняются.

«По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные», — приводит ТАСС слова начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.