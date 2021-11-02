Дворникам в Петербурге запретили использовать воздуходувы возле жилых домов

Использовать воздуходувные устройства для уборки прилегающей к жилым домам территорий запретил Жилищный комитет Петербурга по инициативе активистов, соответствующее письмо ведомство выпустило 25 октября в адрес глав районных администраций. Согласно документу, запрещается использовать воздуходувные устройства для уборки придомовых территорий и мест с усовершенствованным покрытием.

Применение воздуходувов допускается только при уборке газонов от опавшей листвы вдали от многоквартирных домов — не ранее 10:00 в будние дни и 12:00 в выходные и праздничные. За нарушение данных требований граждане, должностные и юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности.

«Несмотря на отсутствие формулировки о полном запрете со стороны Жилищного Комитета на использование воздуходувок, данное письмо является основанием для полного запрета использования воздуходувных устройств на внутриквартальных территориях, на любых тротуарах, на внутриквартальных проездах, автомобильных дорогах. Борьба за безопасную окружающую среду, за здоровье и экологическое благополучие жителей Петербурга не закончена. Одержана важная, но не окончательная победа», — говорят активисты сообщества «Деревья Петербурга».