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Карта дня: лимитированная «Тройка» в четь 170-летия железной дороги между Петербургом и Москвой

Департамент транспорта Москвы совместно с Музеем железных дорог России выпустили лимитированную серию проездных карт «Тройка». Они посвящены 170-летию железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой.

t.me/DtRoad

Пресс-служба Дептранса Москвы

Николаевская железная дорога была открыта в 1851 году. Она была третьей по счету в Российской империи и служила для обеспечения железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвой. Позже к Николаевской железной дороге были присоединены другие линии. Дорога проходила по территориям Петербургской, Московской, Новгородской, Тверской, Псковской, Витебской и Смоленской губерний.

«Дорогу строили 8,5 лет. В 1851 году из Петербурга по ней пустили первый царский поезд, и через 19 часов он уже был в Москве. Сейчас «Сапсан», кстати, «пролетает» это расстояние всего за 4 часа. Дорога дала мощный индустриальный толчок стране, а еще — вдохновляла поэтов, писателей и художников», — говорят в пресс-службе Дептранса Москвы.

Тираж лимитированной «Тройки» с изображением Исаакиевского собора, сталинских высоток и силуэтом Медного Всадника — 10 тысяч экземпляров. Проездные карточки можно найти в кассах Кольцевой линии московского метрополитена и станций «внутри» кольца. «Берешь карту в руки и слышишь заветный стук колес», — отмечают в Дептрансе.

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