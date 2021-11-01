Николаевская железная дорога была открыта в 1851 году. Она была третьей по счету в Российской империи и служила для обеспечения железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвой. Позже к Николаевской железной дороге были присоединены другие линии. Дорога проходила по территориям Петербургской, Московской, Новгородской, Тверской, Псковской, Витебской и Смоленской губерний.

«Дорогу строили 8,5 лет. В 1851 году из Петербурга по ней пустили первый царский поезд, и через 19 часов он уже был в Москве. Сейчас «Сапсан», кстати, «пролетает» это расстояние всего за 4 часа. Дорога дала мощный индустриальный толчок стране, а еще — вдохновляла поэтов, писателей и художников», — говорят в пресс-службе Дептранса Москвы.

Тираж лимитированной «Тройки» с изображением Исаакиевского собора, сталинских высоток и силуэтом Медного Всадника — 10 тысяч экземпляров. Проездные карточки можно найти в кассах Кольцевой линии московского метрополитена и станций «внутри» кольца. «Берешь карту в руки и слышишь заветный стук колес», — отмечают в Дептрансе.