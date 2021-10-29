Здание РНБ на Московском проспекте получило обновленную площадь и световой стрит-арт с философскими изречениями

Площадь возле здания РНБ, несмотря на свое обновление, сохранила транзитные функции: при разработке проекта учитывалась существующая планировка территории, места отдыха, пути пешеходов. В сквере обновлены покрытия дорожек. Во время благоустройства здесь были сохранены и приумножены зеленые насаждения. Специалисты высадили около 100 новых деревьев и 360 кустарников, установили скамьи и урны.

Работы по благоустройству территории возле библиотеки были синхронизированы с масштабным преображением центрального объекта нового общественного пространства — фонтана. Для него была разработана новая концепция внешнего вида и водной картины. Также перед входом в здание РНБ уложены гранитные тротуарные плиты — на них нанесены цитаты классиков и современных писателей.