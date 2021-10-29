Здание РНБ на Московском проспекте получило обновленную площадь и световой стрит-арт с философскими изречениями

Возле Российской национальной библиотеки на Московском проспекте благоустроили площадь и транзитный сквер. Теперь это общественное пространство с цитатами классиков и обновленным фонтаном.
Площадь возле здания РНБ, несмотря на свое обновление, сохранила транзитные функции: при разработке проекта учитывалась существующая планировка территории, места отдыха, пути пешеходов. В сквере обновлены покрытия дорожек. Во время благоустройства здесь были сохранены и приумножены зеленые насаждения. Специалисты высадили около 100 новых деревьев и 360 кустарников, установили скамьи и урны.
Работы по благоустройству территории возле библиотеки были синхронизированы с масштабным преображением центрального объекта нового общественного пространства — фонтана. Для него была разработана новая концепция внешнего вида и водной картины. Также перед входом в здание РНБ уложены гранитные тротуарные плиты — на них нанесены цитаты классиков и современных писателей.
Еще одно обновление затронуло само здание Российской национальной библиотеки. Уже сегодня на фасаде появятся светопроекции мозаик с философскими изречениями из интерьеров библиотеки. Как говорят в Смольном, размещение световых проекций на здании библиотеки, напоминающем амфитеатр — это первый опыт работы специалистов с нестандартными формами фасадов. Четкое изображение на полукруглом фасаде удалось получить после тщательной настройки шести светодиодных проекторов, установленных на опорах уличного освещения.
Напомним, самым первым световым стрит-артом стала проекция портрета Федора Достоевского на доме писателя в Кузнечном переулке. Позже на доме №91 по Московскому проспекту был размещен портрет изобретателя электрического трамвая Федора Пироцкого. В апреле 2021 года проекция «Фантазии» Петрова-Водкина появилась на глухой стене, брандмауэре дома №85А по 8-й линии Васильевского острова. Световой стрит-арт будут включать ежедневно в вечернее время.
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