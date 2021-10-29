Магазин «Спасибо!» соберет хэллоуинские тыквы. Они станут кормом для животных и появятся в благотворительных обедах

Как рассказали «Собака.ru» в «Спасибо!», в этом году пустые тыквы отправятся в благотворительный Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин», где они станут кормом для медведей, лис, барсуков, выдр, птиц и многих других животных, находящихся в процессе реабилитации.

Целые тыквы «Спасибо!» передаст в кафе и фонды Петербурга. Так, в «Добродомике» появятся благотворительные обеды из тыквы для ветеранов и пенсионеров, в инклюзивном кафе «Огурцы» блюдо из тыквы будет продаваться в пользу «Простых Вещей», «Еда Спасет Мир» заберет тыквы для новогодней доставки и кейтеринга, а «Зеленое Бистро» сделает из тыквы комбучу и отправит его в «Ночлежку».

Сдать отслужившие после Хэллоуина тыквы можно 1 ноября с 11:00 до 21:00 в магазине «Спасибо!» на Звенигородской улице, 6. Собирать плоды будут только один день, а сам магазин будет работать как пункт выдачи заказов — в помещение пустят в масках и перчатках и только по одному человеку. Участники акции смогут получить скидку в благотворительные магазины или тыквенное мыло от cruelty-free бренда Elska.