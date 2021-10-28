В Петрикирхе на Невском проспекте возвращаются утерянные башенные часы

В 2018 году КГИОП дал согласие на восстановление двух башенных часов — но только после того, как будет представлен квалифицированный проект. На следующий год, а 2019-ом, этот документ был передан специалистам комитетов и утвержден. С тех по активно собирались пожертвования на изготовление точной копии часов.

Монтаж часов запланирован на пятницу, 29 октября. На западной башне Петрикирхе при хорошей погоде вновь будут показывать время солнечные часы, на восточной — появится циферблат со стрелками. Освещение часов состоится в День Реформации, 31 октября 2021 года — в ходе праздничного богослужения.