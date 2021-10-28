В Петрикирхе на Невском проспекте возвращаются утерянные башенные часы

На башни Кафедрального собора святых Петра и Павла возвращаются часы. Восстановлением циферблатов завершается воссоздание исторического облика южного фасада Петрикирхе.
Как рассказали «Собака.ru» в Петрикирхе, Исторические часы были сняты с фасадов Кафедрального собора святых Петра и Павла в 2002 году. В то время средств на реставрацию не хватало, поэтому работы были отложены. В 2016 году несколько членов общины начали интересоваться историей утерянных часов, был запущен длительный процесс восстановления циферблатов.
В 2018 году КГИОП дал согласие на восстановление двух башенных часов — но только после того, как будет представлен квалифицированный проект. На следующий год, а 2019-ом, этот документ был передан специалистам комитетов и утвержден. С тех по активно собирались пожертвования на изготовление точной копии часов.
Монтаж часов запланирован на пятницу, 29 октября. На западной башне Петрикирхе при хорошей погоде вновь будут показывать время солнечные часы, на восточной — появится циферблат со стрелками. Освещение часов состоится в День Реформации, 31 октября 2021 года — в ходе праздничного богослужения.
Немецкая евангелическая лютеранская церковь Святого Петра (Кафедральный собор святых Петра и Павла) была построена в 1833-1838 годах по проекту архитектора Александра Брюллова в стиле классицизм. Церковный зал разделен четырьмя гранитными столбами на три нефа. Три яруса боковых галерей опирались на тонкие чугунные колонны и были оформлены чугунными решетками. Интерьер по эскизам Брюллова расписал Дроллингер, а резные работы выполнил Кретан. В центре алтаря находилась картина Карла Брюллова «Распятие».
Кирха была закрыта в конце 1937 году, часть утвари передали в музеи. Внутренняя отделка была уничтожена в результате приспособления здания для демонстрации панорамы «Северный полюс», затем под склад. В 1956-1963 годах здание перепланировано под бассейн Балтийского пароходства. В 1992 году бывшую кирху передали Евангелическо-лютеранской церкви, начались работы по реставрации и реконструкции. Освящение состоялось 16 сентября 1997 года.
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