Смольный готов сохранить изображение Хармса на Маяковского. Но собственники дома должны все согласовать

С требованием «отозвать иск и унять манкуртов из районной администрации» к губернатору Петербурга Александру Беглову обратился депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Как следует из ответа градоначальника, власти понимают значимость для жителей литературного творчества Хармса.

По словам Беглова, условиями размещения на фасадах зданий «граффити, которые не носят экстремистский характер, не содержат оскорбительных надписей и не угрожают безопасности граждан», являются:

Положительное решение собственнков — большинством голосов от общего числа

Получение согласования от Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), для охраняемых объектов — еще и от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП)

В случае с домом №11 по улице Маяковского, Смольный не получал информацию о положительном решении собственников относительно стрит-арта с Хармсом — хотя они в полном составе поддержали идею художников о нанесении изображения. Также, по заявлению Беглова, необходимые для согласования изображения документы не поступали в Комитет по градостроительству и архитектуре.

«Исполнительные органы государственной власти Петербурга поддерживают творческое самовыражение художников и их инициативы по оформлению общественных пространств посредством нанесения на различные городские объекты и поверхности изображений в стиле граффити при условии обязательного соблюдения указанных требований и необходимости согласований в соответствии с действующим законодательством. В Смольном отсутствует информация о принятии собственниками помещений в установленном ЖК РФ порядке решения о согласовании нанесения на фасаде изображения. Необходимые для согласования изображения документы в КГА не поступали», — заявил Беглов.

Несмотря на отсутствие необходимых для согласования стрит-арта документов, администрация Центрального района, подавшая в суд на ТСЖ дома №11 по улице Маяковского, готова заключить мировое соглашение с собственниками и дать отсрочку, чтобы за это время петербуржцы получили документы. Предварительное заседание суда назначено на 9 июня 2021 года.