РЖД переводит электрички Петербурга на зимний график движения и закрывает приложение «Пригород»

На зимний график движения пригородные поезда перейдут с 30 октября. В связи с этим частично изменится расписание движения электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Оперативно следить за изменениями в графике можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте перевозчика.

Еще одно изменение — закрытие приложения «Пригород». Как объясняют в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, причина в «значительном снижении количества пользователей». Пассажиры с активными билетами смогут пользоваться приложением до окончания их срока действия, однако возможность оформления новых проездных документов будет закрыта. С 1 декабря 2021 года приложение «Пригород» полностью прекратит функционировать.

«Приобретать билеты на пригородные поезда АО «СЗППК» по-прежнему можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Сейчас пассажиры ежедневно оформляют в нем более 10,5 тысяч проездных документов. Среди удобных возможностей приложения — сохранение любимых маршрутов и мгновенная оплата с помощью Apple Pay и Google Pay», — отмечают в пресс-службе компании.

19 октября на Октябрьской железной дороге началась подготовка парка пригородных поездов к работе в зимних условиях. Специалисты моторвагонных депо проводят контрольный осмотр всех уплотнительных элементов окон и дверей и при необходимости заменяют их. Также проводится контроль исправности систем обогрева и другого электрооборудования пригородных поездов. На подвижном составе, оборудованном системами кондиционирования и климат-контроля, установки переводятся в зимний режим. Всего подготовку к зимним пассажирским перевозкам пройдет порядка 1 600 вагонов электропоездов, включая «Ласточки» и рельсовые автобусы.