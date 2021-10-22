В Петербурге запущен конкурс авторских экскурсий по городу. Как принять участие?

В Петербурге запущен конкурс авторских экскурсий по городу. Свою разработку может предложить каждый желающий, а лучшие из проектов попадут на «Туристическую витрину».
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Проект, представленный на конкурс, должен быть рассчитан не менее чем на 4 часа экскурсионной активности и охватывать не менее трех точек маршрута. Свою авторскую разработку экскурсионной программы может предложить каждый желающий — начиная от профессиональных гидов и заканчивая фанатами города из других регионов. На «Туристической витрине» будут опубликованы проекты, одобренные экспертным советом, лучших определит открытое голосование на сайте. Победители конкурса получат статус рекомендованных экскурсионных проектов и призы от Департамента развития туризма Петербурга.
«Приготовьтесь объяснить уникальность и ценность вашей идеи для туристов. Решите, к какому формату ближе ваш концепт: новый взгляд на классику (основаны на традиционных объектах показа), модерн (основаны на новых знаковых объектах города), активность (ценность программ — в применении разных видов активностей с использованием городской среды), гастрономия (экскурсии, построенные вокруг гастрономических возможностей города). В витрине не рассматриваются событийные экскурсионные проекты, связанные с ивентами, фестивалями и прочим», — отмечают в оргкомитете.
Подать анкету можно на сайте до 12 ноября включительно. Голосование за лучший проект продлится с 15 по 29 ноября. Объявление победителей и торжественное открытие «Туристической витрины» состоится 1 декабря 2021 года.
Комитет по развитию туризма Петербурга
О запуске конкурса и концепции «Туристической витрины»:
Идея состоит в том, чтобы отойти от шаблонов в подходах к маршрутам по Санкт-Петербургу. Люди приезжают к нам за культурой, историей. Но они также хотят побывать в гастрономических местах, увидеть что-то необычное, наполнить путешествие яркими впечатлениями. На «Туристическую витрину» мы собираем варианты активностей в городе, которые туристы смогут использовать как готовые кейсы с понятным таймингом, удобной логистикой.
Пандемия и связанные с ней временные ограничения стали частью жизни, тяга к путешествиям, как мы видим, в последнее время только усилилась. Поэтому мы не приостанавливаем планов по популяризации поездок в Санкт-Петербург, приглашаем людей, которые влюблены в наш город и готовы делиться этим с другими.
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