Кота-наркокурьера задержали при попытке пробраться в колонию в Ивановской области. Позже он сбежал от сотрудников УФСИН

По информации пресс-службы УФСИН по Ивановской области, вечером на территории возле исправительной колонии №4 сотрудники поймали кота. У него в ошейнике обнаружили порядка 5,21 грамма подозрительного вещества.

На место вызвали сотрудников МО МВД «Кинешемский». Содержимое ошейника отправили на экспертизу. Она показала, что там находилось вещество растительного происхождения.

Позже в УФСИН рассказали, что как только с кота сняли ошейник, он тут же удрал. В ведомстве уточнили, что по данному факту проведут проверку и выяснят, кто отправил пушистого в колонию.