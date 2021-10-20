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Кота-наркокурьера задержали при попытке пробраться в колонию в Ивановской области. Позже он сбежал от сотрудников УФСИН

В колонию в Ивановской области попытались пронести запрещенные вещества, но сделать это решили креативным способом. К передаче наркотиков подключили кота, пишет РИА Новости. Но пушистого курьера поймали сотрудники УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Ивановской области

По информации пресс-службы УФСИН по Ивановской области, вечером на территории возле исправительной колонии №4 сотрудники поймали кота. У него в ошейнике обнаружили порядка 5,21 грамма подозрительного вещества.

На место вызвали сотрудников МО МВД «Кинешемский». Содержимое ошейника отправили на экспертизу. Она показала, что там находилось вещество растительного происхождения.

Позже в УФСИН рассказали, что как только с кота сняли ошейник, он тут же удрал. В ведомстве уточнили, что по данному факту проведут проверку и выяснят, кто отправил пушистого в колонию.

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