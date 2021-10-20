Фоторепортаж: в Петербурге завершается 10-летняя реставрация фасадов Казанского собора

В Петербурге завершается масштабная реставрация Казанского собора. Фасады поочередно были скрыты от глаз на протяжении 10 лет — их вновь откроют уже менее чем через месяц. «Собака.ru» показывает, что скрывается за строительными лесами.
Главным в реставрации была очистка фасадов от загрязнений, мха и плесени. Они выложены из туфа — пудостского камня. Туф очищали щадящим воздушным методом. Удалялись также цементные вставки, появившиеся при более ранних реставрационных работах. Освободившееся пространство заполнили природным камнем.
На очищенные поверхности нанесли тонированный известковый защитный слой. Он препятствует загрязнению туфа, оберегает от агрессивного воздействия окружающей среды. При дальнейших реставрационных работах его легко можно заменить, не затрагивая поверхность камня. Защитный состав был подобран по цвету, наиболее близкому к подлинному пудостскому камню, свежий срез которого был исследован на северо-восточном фасаде собора.
В ходе работ был также отреставрирован расположенный над апсидой барельеф из известняка на библейский сюжет «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта. При условии дальнейшего финансирования планируется отреставрировать аттик, барабан и купол собора.
Как говорят в КГИОП, вопрос о защите фасадного туфа Казанского собора возник еще при его строительстве. Из-за крупной кавернозной пористости пудостский камень легко поддавался атмосферным влияниям, бурел и крошился, терялись изначальные формы профилей и орнаментов. Архитектор Андрей Воронихин принял решение затереть всю поверхность камня тонким слоем рижского алебастра, а во избежание разноколерности окрасить известковой краской под основной цвет натурального камня.
«Во второй половине XX века утраченные детали архитектурного декора воссоздавались в цементе. Глади стен и колонны покрывались перхлорвиниловой шпаклевкой, затем фасад и колоннады окрашивались синтетической краской. При нынешней реставрации цементные вставки убирались, и утраты докомпоновывались натуральным камнем. Поверхность пудостского камня очищалась от загрязнений и биопоражений — в том числе плесени, грибов, мха. Реставраторы очищали туф щадящим воздушным методом, а затем наносили тонированный известковый защитный слой», — отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.
До 2015 года работы по реставрации фасадов Казанского собора финансировались за счет федерального бюджета по линии Министерства культуры. После этого — из городского. В период с 2015 по 2021 год из бюджета Петербурга на реставрацию фасадов был выделен 291 миллион рублей. Окончательно строительные леса снимут к 15 ноября.
«Наши реставраторы творят чудеса, кропотливо и бережно сохраняя и восстанавливая историческое наследие. Ленинградская-петербургская реставрационная школа — одна из известнейших в мире. Она была создана сразу после окончания Великой Отечественной войны. В Петербурге для реставраторов всегда будет много работы, поскольку в городе около девяти тысяч памятников, охраняемых государством, а весь исторический центр и музеи-заповедники пригородов находятся под охраной ЮНЕСКО», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Казанский собор построен в 1801-1811 годах по проекту архитектора Андрея Воронихина. Собор имеет форму латинского креста, северный фасад, обращенный к Невскому проспекту, имеет полукруглую колоннаду из 134 колонн коринфского ордера. Фасады здания облицованы туфообразным пористым известняком пудостского месторождения. Колонны сложены целиком из каменных блоков.
Скульптурный декор — барельефы, капители колонн и пилястр, а также растительный орнамент — выполнены из известняка. Аттиковые стенки над проездными арками оформлены прямоугольными филенками, профилированным карнизом с поясом растительного орнамента, филенках северного фасада — барельефы на библейские сюжеты. На восточной проездной арке — «Изведение («истечение») воды из камня Моисеем в пустыне», на западной — «Воздвижение медного змия Моисеем в пустыне», со стороны восточного фасада — «Вход Господень в Иерусалим».
Первый ремонт фасадов был произведен в 1830-х годах под руководством архитектора Огюста Монферрана — была выполнена накрывка фасадов колерованной гашеной известью охристого оттенка в целях защиты поверхности камня и скрытия некоторых дефектов, о чем свидетельствуют литографии и документы того времени. В 1912 году выполнялся капитальный ремонт фасадов под руководством архитектора А. Аплаксина. Метод, примененный при этом ремонте, был аналогичен методам второй половины XIX века с применением гипса и цемента. Фасады были окрашены известковой краской кофейного цвета вместо цвета натурального камня.
Фото: Никита Мурузин
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