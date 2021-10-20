Фоторепортаж: в Петербурге завершается 10-летняя реставрация фасадов Казанского собора

Главным в реставрации была очистка фасадов от загрязнений, мха и плесени. Они выложены из туфа — пудостского камня. Туф очищали щадящим воздушным методом. Удалялись также цементные вставки, появившиеся при более ранних реставрационных работах. Освободившееся пространство заполнили природным камнем.

На очищенные поверхности нанесли тонированный известковый защитный слой. Он препятствует загрязнению туфа, оберегает от агрессивного воздействия окружающей среды. При дальнейших реставрационных работах его легко можно заменить, не затрагивая поверхность камня. Защитный состав был подобран по цвету, наиболее близкому к подлинному пудостскому камню, свежий срез которого был исследован на северо-восточном фасаде собора.

В ходе работ был также отреставрирован расположенный над апсидой барельеф из известняка на библейский сюжет «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта. При условии дальнейшего финансирования планируется отреставрировать аттик, барабан и купол собора.