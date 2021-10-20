Елизавета II отказалась от звания «Старушка года». Потому что «человеку столько лет, на сколько он себя ощущает»

Звание «Старикашка» или «Старушка года» присуждается выдающимся пожилым британцам уже 29 лет. До этого титул получили художники Дэвид Хокни и Питер Блейк. В этом году издание The Oldie, учредившее премию, назвало главным пожилым человеком Великобритании королеву Елизавету II. Однако сама она себя таковой не ощущает.

«Ее Величество верит, что человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Поэтому королева не считает, что она соответствует критериям, необходимым для этого звания, и надеется, что вы найдете более достойного получателя», — говорится в ответе секретариата королевы.

Писателя и телеведущего Джайлса Брэндрета, координирующий присуждение награды, такой ответ помощника частного секретаря королевы вовсе не расстроил. Наоборот, он назвал его прекрасным и выразил надежду, что шанс порадовать королеву титулом еще представится. «Возможно, в будущем мы попробуем обратиться к Ее Величеству еще раз», — приводит «Би-би-си» его слова.