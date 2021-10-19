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Метеопредупреждение: в Петербург придет шквалистый ветер и гололедица

На Петербург надвигается порывистый ветер, а местами на дорогах будет гололедица. Ухудшение погодных условий придет в город 20 октября, предупреждает главное управление МЧС России по Петербургу.

Фото: Shutterstock.com

 

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 20 октября в городе ожидается южный, юго-восточный ветер, местами порывы до 18 м/с.

Также синоптики предупредили, что в ночные и утренние часы на дорогах местами будет появляться гололедица. Спасатели просят жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными, а автомобилистов быть аккуратными и соблюдать скоростной режим.

Напомним, синоптики предсказывали, что завтра, 20 октября, утром и днем в Петербурге пройдут осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер ночью слабый, днем местами порывы до сильного. В ночное время уже первые заморозки — от 0 до 2 градусов ниже нуля, днем потеплее — +4…+6.

Ранее на Петербург опустился первый снег. Мокрые хлопья падали на Парнасе, проспекте Просвещения и в парке Сосновка, а также за пределами города — в Царском селе за ним наблюдал из окна рыжий кот. Показываем, как это было, пока петербуржцы сетуют: «Блин, не хочу зимнюю резину сейчас одевать».

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