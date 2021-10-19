Осадки и гололедица: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 19 октября, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом изменится мало — регион останется в тылу циклона, в зоне холодных северных ветров. Это сохранит облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, ближе к вечеру возможно образование гололедицы.

Температура воздуха в городе сегодня составит +2…+4 градуса, по области 0…+5. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 20 октября, утром и днем в Петербурге пройдут осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер ночью слабый, днем местами порывы до сильного. В ночное время уже первые заморозки — от 0 до 2 градусов ниже нуля, днем потеплее — +4…+6. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах в ночное и утреннее время.

В четверг, 21 октября, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет понижаться.