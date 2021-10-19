Видео дня: на Петербург опустился первый снег ❄️

На Петербург опустился первый снег. Мокрые хлопья падали на Парнасе, проспекте Просвещения и в парке Сосновка, а также за пределами города — в Царском селе за ним наблюдал из окна рыжий кот. Показываем, как это было, пока петербуржцы сетуют: «Блин, не хочу зимнюю резину сейчас одевать».