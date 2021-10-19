Спрос на ПЦР-тесты в России за год увеличился на 807%. Подорожал и сам анализ

Средняя стоимость ПЦР-теста в частных лабораториях России к октябрю 2021 года составила 2 226 рублей — таким образом, за год рост цены на анализ составил 27%. В Москве рост тестирование на коронавирус подорожало на 25% — до 2 431 рубля, а их количество за год выросло на 920%.

При этом число тестов на антитела, сданных в период с 1 сентября по 15 октября, наоборот упало — за год на 20%. Стоимость анализа также снизилась на 11% и составила 1 090 рублей за тест.

«В летние месяцы большая часть спроса на ПЦР-тесты была связана с вылетом граждан за границу и требованиями в отелях и гостиницах. В сентябре также добавился фактор активизации делового сезона и роста числа офлайн-мероприятий, где требовалось подтверждение «безопасного» статуса участников», — приводит РБК объяснение экспертов компании «Платформа ОФД».

В пресс-службе лаборатории KDL рост спроса на ПЦР-тесты подтверждают, отмечая, что число сданных анализов за год выросло более чем в три раза — на 237%. «Планируется, что до конца осени процент возрастет, так как мы уже ускорили процесс выполнения ПЦР-тестов во всех городах России», — отметили в лаборатории. В «Инвитро» количество ПЦР-тестов увеличилось более чем в 2,5 раза. В «Хеликсе» спрос на ПЦР-тесты «остается стабильно высоким с начала пандемии» и за первые семь недель осени вырос на 10% по сравнению с таким же периодом 2020 года.