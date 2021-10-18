В Москве лидировали ночные попытки проникновения в магазины с целью кражи — как в продуктовые, так и в непродуктовые, но в основном несетевые. В Петербурге типичным правонарушением в летний сезон стало хулиганство в ресторанах — в основном в состоянии алкогольного опьянения. В том числе конфликты с другими гостями и персоналом, непотребное поведение в адрес обслуживающего персонала женского пола и прочее неподобающее поведение.

В Нижнем Новгороде и Ярославле в туристический сезон-2021 также лидировали попытки кражи в продуктовых магазинах — в основном, чтобы разжиться алкоголем и закусками. В Казани чаще всего хулиганили в кафе, ресторанах и магазинах — причиной становились неуместные шутки и выяснение отношений. В Краснодаре также совершали мелкие хулиганства, но уже в нетрезвом виде — жертвами становились отдыхающие и обслуживающий персонал.

«В летний период чаще всего срабатывала тревожная кнопка. Это указывает на то, что большинство происшествий происходило либо в дневное время, либо до закрытия общественных заведений», — отметили аналитики Delta Системы безопасности. По данным компании, в период с мая по сентябрь 25% всех случаев правонарушений фиксировались в барах, кафе и ресторанах, 21% — в продуктовых магазинах, 19% — в непродуктовых торговых точках. Наибольший прирост по итогам туристического сезона фиксировался в гостиницах и отелях — здесь рост числа тревожных вызовов составил 69%.