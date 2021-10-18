Появилась «карта гулябельности» Петербурга. Посмотрите, где пешеходам наиболее комфортно

Какие места в Петербурге больше всего подходят для прогулок на открытом воздухе? А где пешеходам наиболее комфортно? Появилась городская «карта гулябельности» — изучите и отправляйтесь гулять!
«Карту гулябельности» Петербурга создала команда разработчиков и дизайнеров с десятилетним опытом работы в веб-картографии «Геосемантика». Она показывает степень комфортности городской среды для пешеходов на основе нескольких факторов — это плотность и высотность застройки, близость видимого озеленения, а также уровень шума от транспорта.
Зеленым цветом отмечены «тихие, зеленые места с плотной и низкой застройкой», красным — шумные места без растительности, с высокой и разреженной застройкой. Как отмечают создатели, карта дает базовую оценку качества городской среды и не учитывает временных, погодных и сезонных эффектов, а также архитектурных особенностей и качества объектов инфраструктуры.
Объединение «Геосемантика»
О «карте гулябельности» Петербурга и том, зачем она нужна:
Мы искали сервис, в котором можно оценить качество городской среды, чтобы выбирать комфортные места для прогулок. Поиск не увенчался успехом, поэтому на примере Питера мы сделали свою карту гулябельности.
Существует термин walkability, который в русской версии «Википедии» переводится как «пешеходная доступность». Пешеходная доступность, на наш взгляд, не самый удачный термин, так как доступность сама по себе — это скорее про изохроны. Walkability же — это про то, насколько пространство приспособлено для прогулок. Поэтому в разговорной речи иногда используют дословный перевод walkability — гулябельность.
Про гулябельность часто говорят в контексте качества и комфортности городской среды и городских пространств. Эти термины объединяет то, что их можно выразить некоторым показателем, который будет говорить: в одном месте людям хорошо, а в другом плохо.
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