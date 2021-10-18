Появилась «карта гулябельности» Петербурга. Посмотрите, где пешеходам наиболее комфортно

О «карте гулябельности» Петербурга и том, зачем она нужна:

Мы искали сервис, в котором можно оценить качество городской среды, чтобы выбирать комфортные места для прогулок. Поиск не увенчался успехом, поэтому на примере Питера мы сделали свою карту гулябельности.

Существует термин walkability, который в русской версии «Википедии» переводится как «пешеходная доступность». Пешеходная доступность, на наш взгляд, не самый удачный термин, так как доступность сама по себе — это скорее про изохроны. Walkability же — это про то, насколько пространство приспособлено для прогулок. Поэтому в разговорной речи иногда используют дословный перевод walkability — гулябельность.

Про гулябельность часто говорят в контексте качества и комфортности городской среды и городских пространств. Эти термины объединяет то, что их можно выразить некоторым показателем, который будет говорить: в одном месте людям хорошо, а в другом плохо.